Il postino a Treviso forse non suona due volte, ma viaggia su tre ruote. Per la precisione su motocicli elettrici a tre ruote: cinque nuovi mezzi, in dotazione al personale di Poste italiane, sono entrati in funzione da ieri. «Saranno destinati alla consegna di pacchi e corrispondenza soprattutto nei centri storici spiega Tiziana Magnoni, responsabile Gestione operativa recapito Nord Est rendendola ecologica e agevole grazie ad una capacità di carico tre volte superiore a quella dei motorini, oltre che sicura».

I nuovi tricicli, alimentati con un motore al 100% elettrico, hanno una potenza di 4 kilowatt che garantisce una velocità massima di 45 chilometri all'ora e sono dotati di un'autonomia di circa 60 chilometri per permettere di consegnare la corrispondenza con una sola ricarica. La particolare conformazione ne aumenta la stabilità e la sicurezza e permette l'installazione di uno speciale baule per il trasporto con una capienza fino a 270 litri, contro i 76 dei motorini classici. Una caratteristica ancora più importante sottolineano da Poste Italiane visto il costante aumento dei pacchi da consegnare grazie allo sviluppo del commercio online dopo il lockdown. A livello nazionale da gennaio a marzo sono stati recapitati 38 milioni di pacchi, con un aumento del 10% sullo stesso trimestre dello scorso anno, determinato principalmente dal più 26% derivante dagli acquisti online. Il centro di distribuzione di Treviso, che serve il capoluogo e undici comuni del circondario, per 193mila residenti, recapita ogni giorno circa duemila chili di corrispondenza e tremila raccomandate. Nel 2020 sono stati consegnati a domicilio ogni mese in media 7.500 pacchi, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente.

Oltre ai cinque nuovi tricicli, i portalettere possono contare su 37 auto e furgoni, 44 moto e due biciclette. Il rinnovo della flotta aziendale è uno degli obiettivi di Poste Italiane, che vuole ridurre le emissioni inquinanti. Per ogni nuovo mezzo, inoltre, la società metterà in funzione anche una nuova colonnina elettrica per la ricarica, confermando la volontà di garantire una maggiore sostenibilità ambientale su tutto il territorio e permettere una sempre maggiore diffusione della propria flotta elettrica su tutte le regioni italiane.

