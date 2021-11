Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Covid continua a colpire il mondo dello sport, soprattutto a livello giovanile, dove la copertura vaccinale è più bassa rispetto alle altre categorie. L'ultima squadra in ordine di tempo a dare forfait è il Volley Treviso. Ieri era infatti in programma la sfida del campionato di Serie B contro il Ccr Il Pozzo Pradamano ma la partita è stata rinviata a data da destinarsi per la presenza di un caso di positività nel gruppo squadra...