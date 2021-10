Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTOBUFFOLE'Andrea Susana, 53 anni, è riconfermato sindaco per la terza volta. Con una novità: questa volta avrà in consiglio comunale un bel gruppo di minoranza come non si vedeva da parecchio tempo. Perchè sui banchi dell'opposizione di consiglieri ne siederanno ben tre.«Sono veramente contento di questo risultato e delle preferenze espresse per i miei consiglieri dice il sindaco -. Amministratori comunali che hanno dato molto di...