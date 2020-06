IL PERSONAGGIO

TREVISO Dall'oro del mondiale di Volley under 19 del 2019 all'esame di maturità. In campo ieri mattina per il colloquio multidisciplinare dell'esame di Stato, anche Paolo Porro, studente del liceo economico al Duca degli Abruzzi, giocatore della Treviso Volley under 20, giovane atleta già campione del mondo, premiato come miglior palleggiatore della competizione mondiale. Genovese, cresciuto si può dire con la palla da pallavolo in mano, ha iniziato a giocare con la Colombo Volley di Genova per passare nel 2015 alla squadra trevigiana in serie B. Una vittoria mondiale giunta appena lo scorso agosto e ieri la partita finale dell'esame di maturità: «L'ho difesa bene -racconta il giovane atleta Con un elaborato sulle materie di indirizzo sul Welfare State, Pirandello, il realismo francese e i limiti come argomento di matematica. Ero abbastanza tranquillo. E sono soddisfatto dell'esame. Anche se si può dire che è stato come giocare una partita finale dopo cinque anni di partite e allenamenti. Me lo ricorderò per sempre».

SCUOLA E LAVORO

L'asso nella manica dello sport non è certo mancato al giovanissimo campione che ha pure discusso delle proprie esperienze sportive all'interno del percorso di alternanza scuola lavoro. Anche se a causa dell'emergenza Covid anche le partite e gli allenamenti per il miglior palleggiatore under 19 del mondo - come le lezioni in presenza a scuola - negli ultimi mesi sono stati interrotti. «Il campionato è stato interrotto spiega Paolo Finora ho potuto fare solo tre allenamenti in Ghirada».

IL TIFO

La battuta più bella messa a segno nel giorno dell'esame? «Poter rivedere i miei compagni dopo tutto quello che c'è stato confida il maturando campione . Non è stato semplice rimanere a casa da soli per così tanto tempo. Siamo la prima generazione di giovani ad aver vissuto un'esperienza simile. Tutti abbiamo sofferto per questo. È l'ultimo anno di scuola e non abbiamo potuto nemmeno salutarci. Oggi finalmente ci siamo potuti rivedere». La squadra dei compagni della 5 A liceo economico del Duca non ha esitato dopo l'esame a presentarsi fuori di scuola per fare il tifo per il compagno di classe. Giunti da Genova per il giorno dell'esame anche papà Fabio e mamma Barbara: «Prima di iniziare la stagione mi riposo un po'. Mi iscriverò a Psicologia perché mi piace studiare cosa le sprona le persone a dare il meglio».

A.V.

