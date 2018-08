«Ponti sicuri, ma da controllare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA]TREVISO Per 42 anni ha progettato grandi opere in Italia e in giro per il mondo. Per più di quindici anni ha invece insegnato allo Iuav di Venezia, nel settore ingegneristico è un luminare e per lui parlano venti manuali tecnico-scientifici e varie pubblicazioni di qualità. Armando Mammino, ingegnere trevigiano, è soprattutto un esperto di ponti. E, come tutti, è rimasto colpito dalla tragedia di Genova: il crollo del ponte Morandi, le vittime, il disastro di una città ferita e ora in ginocchio. Per non parlare della psicosi...