LA STATISTICA

TREVISO La maggior parte degli incidenti stradali nella Marca avviene nei centri urbani. Le strade più pericolose, tuttavia, sono le grandi arterie viarie: sugli assi di competenza provinciale, regionale o statale fuori dagli abitati è caduta quasi metà delle vittime totali registrate nel 2019. Traffico, velocità, affollamento di mezzi pesanti, combinati con dimensioni e conformazione in vari punti non adeguate a tali flussi, mantengono Pontebbana e Feltrina ai vertici di questa trista graduatoria, confermano dall'Automobile Club di Treviso. Il tasso di mortalità maggiore, però, pur con numeri assoluti decisamente inferiori, si raggiunge sui tratti trevigiani delle autostrade: un indice pari al 44,4, a fronte del 17,5 della rete di viabilità urbana.

LA RICERCA

Il rapporto annuale, elaborato proprio dalla sezione locale dell'Aci, delinea dunque una geografia duplice dei sinistri sulle strade della provincia per il 2019. L'anno scorso si sono contati 2.166 episodi, con una flessione rispetto al 2018 chiusosi a quota 2.319, migliorando anche il dato relativo agli ulteriori dodici mesi precedenti (2.270). Di questi, 915 sinistri sono stati rilevati su strade urbane e 532 su strade di altra natura, ma comunque all'interno degli abitati, mentre 556 sono avvenuti su percorsi provinciali, regionali o statali, comunque esterni ai paesi e 45 in autostrada (altri 118 infine sono riferibili ad altre tipologie di assi viari). Stabile il numero dei morti: in 56 purtroppo non si sono più rialzati dall'asfalto, come l'anno prima. Ventitré i deceduti sulle strade di categoria da provinciale in su, più due in autostrada, contro i 16 nelle vie comunali. In calo, invece, il numero dei feriti: 3.048 persone hanno riportato traumi più o meno gravi, 221 in meno rispetto al 2019. Quanto al genere di incidente, predomina lo scontro tra veicoli, ben 1.153 casi, tra impatti frontali oppure sulle fiancate, 387 i tamponamenti e 304 le uscite dalla carreggiata. In 187 volte è stato investito un pedone (otto quelli con conseguenze letali).

POMERIGGIO LETALE

Lo studio dimostra come non ci sia un periodo privilegiato per gli incidenti, distribuiti abbastanza uniformemente lungo tutto l'arco dell'anno (leggera prevalenza a giugno: 205 casi) e della settimana, mentre, a differenza di quel che si potrebbe pensare non sono le ore notturne le più critiche, bensì la fascia tra le 10 e le 17: registra il 51% dei sinistri complessivi e il 46% dei mortali. Esiti peraltro logici, considerando come questi orari siano quelli con più persone in movimento. Qualche sorpresa, forse, sulla principale causa degli incidenti: il mancato rispetto della segnaletica è all'origine del 31% dei cozzi totali e del 24% di quelli letali. Non a caso, tra gli interventi per aumentare la sicurezza sulle strade, Angelo Centola, direttore provinciale dell'Aci, cita il miglioramento e l'adeguamento delle indicazioni verticali (i cartelli) e orizzontali (i simboli sull'asfalto): «La partita si gioca su una rete stradale adeguata ai volumi di traffico e su una segnaletica che possa dare punti di riferimento chiari all'automobilista, contribuendo alla sua sicurezza psicologica». Alle volte anche semplici dispositivi possono essere utili: «Come ad esempio il conto alla rovescia sui semafori. Se magari la durata è lunga, qualcuno rischia di spazientirsi e di scattare istintivamente e troppo repentinamente al verde, vedendo quando tempo manca può dare maggiore serenità».

DISTRAZIONE E VELOCITÀ

Tra le altre ragioni che nel 2019 più spesso hanno determinato un incidente, però, figurano subito dopo la distrazione al volante (23%) e il non rispetto delle distanze di sicurezza (17%). La velocità eccessiva è alla base di meno un sinistro su dieci in totale, ma di oltre due su dieci tra quelli con vittime. Lo stesso Centola non nasconde le responsabilità dei guidatori: «Al volante bisogna rimanere concentrati e tranquilli, ben riposati e, naturalmente, senza aver ecceduto nel bere o in altro. E si deve conoscere la propria auto e mantenerla in buona efficienza. Gli automobilisti non vanno comunque criminalizzati: la sicurezza stradale passa attraverso il rispetto delle regole, ma anche attraverso infrastrutture adeguate per facilitare l'osservanza del Codice della strada». L'Automobile Club è da tempo in prima linea con programmi di educazione stradale nelle scuole e corsi di guida sicura. Sul fronte è impegnata anche l'amministrazione provinciale. «Pur non rientrando più nelle nostre competenze specifiche, l'anno scorso abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione sull'uso del telefonino alla guida», conferma il presidente Stefano Marcon. Quanto agli interventi sulla viabilità di competenza, torna il problema dei finanziamenti dallo Stato centrale: «Risorse che oggi non si vedono».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

