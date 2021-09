Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PONTE DI PIAVE«Vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicini in questo momento di dolore». Lo ha detto ieri in rappresentanza di tutta la famiglia Eva Stefanel, la sorella di Simone, il 48enne cuoco del ristorante di famiglia Al Gabbiano in centro a Levada di Ponte di Piave, deceduto in un tragico incidente stradale lo scorso 19 agosto. Quel giorno Stefanel era alla guida della sua Nissan Qashqai lungo via Vittoria tra Levada e Busco di...