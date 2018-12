Polveri sottili a 229 mc: la notte più inquinata dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME PM10TREVISO Freddo, nebbie e aria stagnante. Non servono i panevin a peggiorare la qualità dell'aria, come dimostrano i dati di rilevazione della centralina di via Lancieri di Novara: alle 23, nella notte fra sabato e domenica, i valori di pm 10 in città hanno toccato i 229 microgrammi per metro cubo, quasi 5 volte oltre la soglia di attenzione. Un picco elevatissimo, raggiunto dopo 36 ore consecutive di valori costantemente sopra i 70 mc/m3. E' andata un po' meglio in periferia, con massime di 156 in strada Sant'Agnese, e a Mansuè...