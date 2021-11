Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Paladina dei poliziotti No Green pass. Caterina Fabbrizzi, 56 anni, trevigiana, vice sovrintendente in forza alla polizia di Stato, ieri è stata nominata vice presidente nazionale di Lisipo, il Libero sindacato di Polizia. Sarà responsabile del comparto No Green pass. La Fabbrizzi, già sindacalista Fsp, prima in servizio alla Polfer di Treviso e di recente trasferita alla Polizia di Frontiera presso l'aeroporto di Venezia, aveva espresso...