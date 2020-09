POLITICA

TREVISO «Dobbiamo fare di tutto per raggiungere almeno il risultato ottenuto cinque anni fa, il 3,8%. Ma vista la lista fatta per le regionali, anche questa sarà un'impresa ardua». A una settimana dal voto scoppia, ancora una volta, la polemica dentro Forza Italia. A dare voce al malcontento è Duilio Vendramin, membro del direttivo provinciale, punto di riferimento di una fetta di azzurri che poco approva le scelte fatte dal segretario provinciale Fabio Chies: «Continuate a chiamarlo segretario - sottolinea - ma Chies è a tutti gli effetti un commissario, nominato. Ho tutto il rispetto per i nostri candidati e, assieme a tutti gli altri, ci stiamo dando da fare per aiutarli e sostenerli. Ma non possiamo ignorare la realtà: è una lista di sconosciuti. Giovani, volenterosi, bravi, che sosteniamo, ma che non conosce nessuno». Vendramin e la sua ala di ribelli avrebbe voluto inserire in lista Michele Noal, ex assessore provinciale, un nome notissimo in provincia ma non c'è stato modo: «In lista almeno un nome pesante ci deve essere, basta guardare chi hanno candidato gli altri - continua Vendramin - soprattutto se un partito come Forza Italia vive un periodo storico particolare. Prima eravamo abituati a maneggiare grossi numeri, da vetta della classifica. Adesso siamo in zona retrocessione, dovremmo utilizzare al meglio le nostre risorse. Noal invece, se vogliamo usare un paragone calcistico, non è nemmeno stato fatto accomodare in panchina, non è stato proprio fatto entrare nello stadio».

L'ACCUSA

Vendramin accusa Chies, e non è la prima volta, di non coinvolgere praticamente nessuno nelle sue scelte: «Va bene che siamo minoranza, ma su dieci proposte almeno una andrà pure bene. Chies invece fa tutto da solo per poi farsi vedere nell'ultimo mese prima delle elezioni. Non può funzionare così». Tra le tante critiche anche la gestione dei big: «Di recente è passato in Veneto Tajani. Si poteva portarlo a Castelfranco, il principale comune dove si andrà a votare anche per le comunali e dove il vicesindaco è di Forza Italia. E invece niente». Non è però ancora il momento per la resa dei conti: «Adesso lavoriamo per le elezioni. Le somme le tireremo dal 22 in poi. E ognuno si prenderà la responsabilità delle proprie scelte. E mi riferisco non solo a Chies, ma anche a livello regionale perché ovviamente le scelte fatte a Treviso sono state tutte approvate dai vertici veneti».

LO SCENARIO

Forza Italia insomma, almeno nella Marca, si conferma un partito dove gli equilibri interni sono delicatissimi. Chies, in questi anni, ha tentato di puntare tutto sui giovani. E la lista per le regionali 2020 ne è un esempio: è formata dalle nuove leve azzurre, molti già con esperienza a livello amministrativo. Ma le divisioni che storicamente agitano il partito non sono scomparse. E già c'è chi invoca un congresso: «All'eventuale congresso ci penseremo dopo - conclude Vendramin - adesso facciamo in modo che Forza Italia non esca con le ossa rotte. Ogni tanto però Chies farebbe bene ad ascoltare anche chi non la pensa come lui, chi non ha le stesse idee: in un grande partito funziona così».

Paolo Calia

