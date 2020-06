L'INDAGINE

TREVISO All'appello mancano almeno 262mila arrivi e 565mila pernotti. Sono i numeri dei flussi turistici nella Marca tra marzo e maggio 2019, che molti esperti stimavano in ulteriore crescita quest'anno e che invece sono stati di fatto azzerati dalla quarantena anti-Covid. Una voragine, i cui contraccolpi investono, in prima battuta, alberghi, strutture ricettive, ristoranti e pubblici esercizi, ma si estendono anche ad un vasto indotto artigiano. Che proprio su un ritorno dei forestieri punta per dare slancio alla ripresa. Una costellazione di imprese più o meno direttamente coinvolte nei servizi o nella produzione di articoli destinati ai turisti: nel Trevigiano, Confartigianato stima ammontino a 2.776, poco più del 12% dell'intera platea, dai taxi, gli autonoleggi e le altre ditte di trasporto persone alle guide che accompagnano i visitatori, dalle pasticcerie ai laboratori orafi e argentieri, dall'artigianato artistico ai mastri creatori di strumenti musicali, dalle piccole case editrici alle società operanti nel campo dell'intrattenimento e della cultura, dall'agroalimentare fino all'abbigliamento, calzature e accessori.

LO SGUARDO

Nel primo trimestre dell'anno, 80 di queste realtà hanno chiuso i battenti. Un primo segnale, non addebitabile in toto alla serrata, ma di sicuro non molto incoraggiante visto che il lockdown è entrato nel vivo proprio ad aprile e maggio. «L'export può essere effettuato in due modi sottolinea Vendemiano Sartor, presidente provinciale di Confartigianato Marca Trevigiana o vendendo oltre confine i prodotti, o portando qui i consumatori che li acquistino. Nel movimento turistico c'è sempre un elemento di opportunità non solo per i servizi diretti ad esso rivolti, ma anche perché la gente che arriva compra e consuma. Dunque possono essere un volano trasversale ai vari settori».

In tutto l'anno passato, la Marca ha registrato un milione e 8.260 arrivi e 2.225.936 presenze, di cui poco più di metà stranieri. Nonostante la riapertura formale di molte frontiere difficilmente questi ultimi si rivedranno a breve: perché in altri paesi la pandemia è ancora in pieno svolgimento, perché molti aerei rimangono tuttora a terra, perché le remore psicologiche frenano tanti a compiere lunghi viaggi. L'alternativa, allora, può essere rappresentata da portare più turisti italiani nelle nostre località. Il bacino da cui pescare è cospicuo: l'anno scorso 18,3 milioni di connazionali hanno passato fatto un viaggio all'estero, per una spesa complessiva superiore agli 11,2 miliardi di euro. «Ci sono grandi margini di crescita di turismo domestico se miglioriamo la conoscenza dei veneti e degli italiani sulle bellezze della nostra regione nota Agostino Bonomo, leader di Confartigianato Veneto -. Dobbiamo puntare sulla qualità con un ragionamento analogo all'export: la desiderabilità dell'esperienza italiana. Dobbiamo rafforzarci come meta esperienziale unendo ambiente, patrimonio culturale e produzioni, agendo sulla leva della desiderabilità e non sull'offerta a basso costo».

Per l'indotto, tuttavia, la vacanza autarchica non sarebbe la stessa cosa: «Ben vengano i vacanzieri italiani, per dare ossigeno al comparto ricettivo, tra i più colpiti da questa emergenza sottolinea Sartor ma se per un hotel o un ristorante poco cambia che il cliente sia italiano o straniero, il turista proveniente da altri paesi è più propenso a fare acquisti e a spendere anche extra il soggiorno in sé: perché qui può disporre di prodotti del made in Italy che a casa sua non trova o magari non con il medesimo rapporto qualità-prezzo». Insomma, tante di quelle 2.800 aziende artigiane puntano a recuperare i clienti pregiati forestieri.

IL PIANO

Come fare a convincerli? Ecco la carta da giocare secondo Sartor: «Bisogna intensificare la promozione. Regione, Camere di commercio, anche gli enti statali, in verità, si sono già mossi in questa direzione, ma essendo aumentata la concorrenza, bisogna rafforzare l'azione. Il nostro territorio e i nostri prodotti sono già conosciuti e apprezzati: dobbiamo far sapere che qui i turisti possono trovare anche ampie garanzie da un punto di vista sanitario».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA