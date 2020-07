VITTORIO VENETO

«Non ci sono nuovi film da proiettare: il multisala Verdi (ri)chiuderà i battenti lunedì, confidando di riaprirli il 20 agosto. «Tante cose dipenderanno dal mercato cinematografico, in particolare quello americano» avverte Gianantonio Furlan, patron del multisala Verdi con la sua Img Cinemas, che un mese fa decise di riaccogliere il pubblico nelle quattro sale di via Lioni dopo la lunga pausa forzata da lockdown. La scelta venne salutata positivamente dai cinefili del vittoriese e non solo, visto che altri schermi vicini hanno optato per rimanere chiusi. Ciononostante, le affluenze in questo primo mese di programmazione sono state molto poche, come ammette lo stesso Furlan, che scende nei dettagli.

I NUMERI

«Siamo tra i 30 e i 50 spettatori al giorno. E i weekend non portano aumenti rispetto ai giorni feriali. Il problema, comunque, non è il Verdi: nel multisala che gestiamo a Mestre arriviamo a 60 persone al giorno, 100 quando va proprio bene. Siamo intorno a un quarto delle affluenze che di solito facevamo in questo periodo. Un problema comune a chi in Italia ha riaperto le sale dopo il lockdown. I numeri in quest'ultimo mese sono stati abbastanza bassi e non incoraggianti, sia per l'offerta sia per ragioni generali di distanza verso il cinema da parte dell'utenza. A Vittorio abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per tenere aperto questo mese, ma tra pochi giorni non ci saranno più le condizioni». Al momento di riaprire il Verdi il primo giorno utile, il 15 giugno, Furlan spiegò che «la capienza (ridotta per le misure anti Covid) è l'ultimo dei problemi», e che la cosa più importante era «dare un segnale forte al territorio» facendo ripartire la magia del cinema, nel rispetto delle prescrizioni.

Ora però sta sorgendo un problema di programmazione: «Domenica proietteremo gli ultimi film, alcuni dei quali già proposti durante la stagione invernale. Da lunedì chiuderemo per un altro mese perché di fatto sono finiti i film. Non possiamo più andare avanti perché non abbiamo un'autonomia di offerta al pubblico. A metà giugno decidemmo di riaprire confidando che a fine luglio cominciassero ad arrivare nuovi prodotti, ma per i problemi dell'industria cinematografica mondiale, diverse uscite sono state spostate ad agosto o settembre. Abbiamo raschiato il fondo del barile, riproponendo tutto ciò che potevamo, ma adesso non c'è più niente e non possiamo replicare gli stessi film decine di volte. Quindi chiuderemo per un mese sperando che dal 20 agosto si cominci a vedere qualcosa di nuovo, anche se le notizie che arrivano dai mercati non sono buone. Attendiamo di conoscere il programma del Festival del cinema di Venezia, che è stato confermato, sperando di potere proporre qualcuno dei suoi film. Adesso non ci sono certezze, è tutto in movimento».

IL PERSONALE

Doveroso un pensiero per i dipendenti del Verdi, reduci dai 113 giorni di stop tra la fine dell'inverno e la primavera: «Ci sono ancora degli ammortizzatori sociali da utilizzare. Speriamo che durino fino a quando saremo nelle condizioni di riaprire» è l'auspicio di Furlan. Tra le pellicole che si potranno vedere al Verdi tra oggi e domenica ci sono Joker, Judy, Gli anni più belli, Dolittle e Pinocchio.

Luca Anzanello

