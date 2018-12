Pochi biglietti venduti: salta il concerto dei cantautori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO Amarezza e dispiacere per l'annullamento del concerto dei cantautori e musicisti trevigiani in programma il 29 dicembre al Teatro Comunale di Treviso. Pare che, alla data di mercoledì scorso, le prevendite non fossero sufficienti per sostenere l'evento. Eppure gli artisti che si sarebbero dovuti alternare sul palco fanno parte di quel ricco cantautorato della scuola trevigiana che ha reso famosa Treviso in tutta Italia e non solo: musicisti, cantautori, cantautrici, che grazie alle loro canzoni hanno ricevuto premi e...