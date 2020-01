Pm2,5: livelli quattro volte oltre il limite di sicurezza

I PERICOLI

TREVISO Se il livello di pm10 rende, secondo l'Arpa, la qualità dell'aria scadente, quello di pm2,5 la trasforma in pessima. Negli ultimi dieci giorni infatti la centralina di via Lancieri di Novara ha registrato una presenza di queste particelle (più piccole del pm10 e più pericolose per la salute) anche quattro volte oltre la soglia di tolleranza, fissata a 25 microgrammi per metro cubo d'aria: dal 2 gennaio i valori sono stati di 51, 67, 69, 58, 109, 106, 80, 46, 77 e 61. Il particolato pm2,5 è anche chiamato fine proprio perché capace di penetrare più in profondità nell'albero respiratorio umano, creando danni maggiori. La concentrazione e la conseguente inalazione di polveri sottili può infatti avere un impatto sul nostro corpo manifestando effetti immediati come ad esempio irritazione a occhi, naso e gola e problemi di respirazione, mal di testa, stanchezza e bassa concentrazione. Ma non tutti manifestano problemi evidenti allo stesso modo. L'effetto del contatto con le polveri sottili, soprattutto i pm2,5, può provocare malattie più gravi che si manifestano più nel lungo periodo. Studi epidemiologici hanno evidenziato associazioni tra le concentrazioni del pm2,5 e del pm10 e un incremento di mortalità e ricoveri ospedalieri per malattie cardiache e respiratorie. È stato inserito infatti dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) tra i cancerogeni di gruppo 1, cioè quegli agenti sicuramente cancerogeni per l'uomo. Gli studi dimostrano inoltre che in Europa ogni anno si registrano decessi per oltre 500mila persone a causa dell'inquinamento atmosferico e i dati riguardanti l'Italia sono allarmanti: 90 mila decessi prematuri e 1.500 decessi per milione di abitanti, dei quali 1.116 solo per il particolato pm2,5.

G.Pav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA