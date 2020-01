Pm10, tregua domenicale ma il livello rimane rosso

LA SITUAZIONE

TREVISO Per la prima volta dall'inizio dell'anno l'aria a Treviso è tornata respirabile. I benefici della pioggia caduta sabato si sono visti, come da previsione, per tutta la giornata di ieri: il livello di pm10 è infatti sceso sotto il limite dei 50 microgrammi per metro cubo. Dai 28 registrati a mezzanotte dalla centralina di via Lancieri di Novara si è oscillato tra i 34 dell'una ai 3 delle 9 del mattino. Dopo un picco di 24 segnato alle 12, la presenza di polveri sottili è ulteriormente diminuita nel pomeriggio (valori tra i 9 delle 15 e i 19 microgrammi per metro cubo d'aria delle 18) tendendo però a risalire in serata (alle 20 si è toccato quota 56).

L'ALLERTA

L'allerta rimane al livello 2, ovvero rosso. Fermo restando che la giornata di ieri ha segnato uno spartiacque rispetto al trend negativo di questo 2020, in cui gli sforamenti sono stati quotidiani, sembra difficile aspettarsi un cambio di rotta. Intanto è atteso per oggi il nuovo bollettino dell'Arpav da cui si potrà capire se il blocco del traffico nel territorio comunale dovrà continuare o meno. Le condizioni per il passaggio da un livello rosso o arancione a verde sono infatti due. La prima prevede che la concentrazione di polveri sottili (pm10 e pm2,5) nel giorno precedente a quello di controllo (ovvero i livelli di ieri) sia inferiore ai 50 microgrammi per metro cubo e siano previste per i giorni successivi condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La seconda invece prevede che nei quattro giorni precedenti a quello di controllo se ne registrino due consecutivi al di sotto del limite dei 50 microgrammi per metro cubo. Dunque, nonostante la giornata di tregua concessa ieri, l'unica possibilità per tornare a circolare è quella che le previsioni meteo per i prossimi giorni siano favorevoli alla dispersione degli inquinanti, visto che negli ultimi quattro giorni il livello medio di pm10 è stato superato tre volte (giovedì a quota 85, venerdì a 66 e sabato a 58). Ininfluente quindi la media di domenica, al di sotto del livello di tolleranza.

IL METEO

La perturbazione che ha lambito la Marca negli ultimi due giorni lascerà il nordest già oggi, riaprendo le porte al bel tempo. Almeno fino a sabato l'alta pressione continuerà a persistere portando giornate di sole con temperature massime tra gli 11 e i 14 gradi e gelate notturne con la colonnina di mercurio destinata a scendere anche di due gradi sotto lo zero. Sul fronte delle polveri sottili, l'Arpav prevede per oggi concentrazioni comprese tra i 20 e i 30 microgrammi per metro cubo d'aria con un peggioramento nella giornata di domani, in cui i livelli saranno compresi tra 40 e 50. Possibili dunque ulteriori sforamenti dopo i 19 consecutivi registrati dall'inizio dell'anno.

G.Pav.

