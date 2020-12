LE MISURE

TREVISO Sarà un fine settimana di controlli sui plateatici. Sia in prefettura che a Ca' Sugana si sono resi conto che, ormai, l'anello debole nella catena della lotta alla pandemia è proprio quanto accade tra i tavolini dei locali, dove l'attenzione si abbassa, l'uso della mascherina non è così costante e le distanze non sempre vengono rispettate. Ca' Sugana ha quindi deciso di dare una prima stretta: venerdì, sabato e domenica ci saranno più controlli con almeno quattro pattuglie della polizia locale incaricate espressamente di verificare cosa accade tra i clienti dei locali. «Saremo presenti sia in centro storico, che nei quartieri dove non mancano i locali molto frequentati», spiega il comandante Andrea Gallo. Se questo non basterà, scatteranno provvedimenti più severi che potranno prevedere la limitazione degli accessi in alcune zone del centro fino alla chiusura. «Istituire i sensi unici per pedoni sarà proprio l'ultima spiaggia - spiega Gallo - m la decisione verrà poi presa dall'amministrazione. In mezzo ci sono altre possibilità, come contingentare gli ingressi in determinate zone della città anche per periodi limitati, per poche ore. Ma questo solo se dovessimo renderci conto che c'è veramente tanta gente. Ma il nostro compito è solo quello di applicare le norme e fare i rilievi».

MONITORAGGIO

Questo fine settimana risulta importante anche per un altro aspetto: rappresenta quel banco di prova molte volte evocato dal sindaco Mario Conte. Adesso ci siamo: passata domenica inizia il periodo più intenso delle feste di Natale, quello in cui si concentrano i giorni dello shopping e il pericolo sovraffollamento si fa più consistente. Gli agenti della polizia locale avranno quindi il compito di rilevare il numero di persone nelle varie zone della città, evidenziando i punti più critici. E per un monitoraggio più puntuale verrà utilizzato, come sempre del resto, anche il sistema di videosorveglianza presente ormai in modo capillare un po' ovunque. «Alla fine - conferma Gallo - faremo una relazione evidenziando quali sono stati i problemi riscontrati e proponendo delle soluzioni». Poi, il tutto, verrà consegnato al prefetto.

PIÙ ATTENZIONE

«I controlli non saranno diversi da quelli che facciamo abitualmente in questo periodo - osserva il comandante - verificheremo che venga rispettata la direttiva di non essere in più di quattro per tavolo, di più solo se si tratta di familiari, l'uso corretto della mascherina e il rispetto delle distanze. Questo sarà un fine settimana particolare visto che sono previste condizioni meteo buone. Nell'ultimo weekend, considerata la pioggia caduta, in città si è vista poca gente». La polizia locale fa un appello: «I gestori dovranno fare la loro parte ma, ovviamente, certe verifiche spettano solo alle forze di polizia. Quindi il mio consiglio, anche per mettersi al riparo da fastidiose conseguenze, è quello di chiamarci ogni volta che si ritiene di essere di fronte al mancato rispetto delle regole. Saremo poi noi, o le altre forze dell'ordine, a svolgere tutte le verifiche del caso. Il nostro intento è però quello di sensibilizzare e chiederemo agli stessi gestori consigli per affrontare al meglio le situazioni che accadono nei loro locali». Questa è anche la linea indicata dal prefetto Maria Rosaria Laganà che, in uno degli ultimi tavoli sicurezza dedicati alle norme anti contagio, ha proprio chiesto maggiore attenzione ai plateatici. Linea sposta anche dal sindaco Mario Conte: «Dentro e fuori negozi di problemi non ce ne sono - ammette il primo cittadino - i plateatici invece danno qualche preoccupazione in più».

