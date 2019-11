Più Libeccio che Scirocco: così la Marca si è salvata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTOTREVISO Non è finita qui. Ma il peggio è, almeno per il momento, senz'altro alle spalle. Ed è una bella notizia dopo le nubi, non solo in senso figurato, che si sono addensate sui cieli del Nordest in questi ultimi giorni. Quella di ieri era ritenuta per molte ragioni la giornata più critica: pioggia battente in Pedemontana, vento da sostenuto a forte sia sulle coste che sui crinali alpini e per effetto catabatico nelle vallate, col rischio di una seconda Vaia, seppur in tono minore. Non è accaduto. Anzi, fino alle 8 del mattino...