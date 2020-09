Tre decessi legati al coronavirus in meno di una settimana. Ieri è mancata una donna di 90 anni, già colpita da altre patologie, ospite di una casa di riposo del distretto di Asolo, che nei giorni scorsi era risultata positiva al Covid. Tra martedì e sabato erano mancati altri due anziani di diverse case di riposo: uno di 91 anni e una signora di 97. Con quello di ieri salgono a 348 i decessi legati al coronavirus nella Marca negli ultimi sette mesi, dall'inizio dell'epidemia. I contagi a salire. Nelle ultime 24 ore sono emerse altre 50 positività ma non ci sono nuovi cluster. I contagi riguardano contatti di persone già colpite dal Covid, pazienti che si rivolgono all'ospedale dopo aver sviluppato dei sintomi e rientri dalle zone a rischio. Più alcuni alunni e studenti. Il totale dei trevigiani contagiati nel corso dell'epidemia ha superato quota 5.100. Adesso sono esattamente 5.108. Un numero che purtroppo sembra ancora destinato a lievitare. Attualmente sono 899 le persone che stanno combattendo nella Marca contro l'infezione da coronavirus. Mentre quelle in isolamento a casa sfiorano quota 2mila. La buona notizia è che i ricoveri restano stabili. Le terapie intensive sono sempre vuote. Ad oggi sono 34 i pazienti contagiati dal Covid che hanno bisogno di cure ospedaliere. Tra questi, 14 sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Treviso, uno nell'ospedale principale di Vittorio Veneto e 19 nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto.

Mauro Favaro

