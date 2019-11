Piove: frane e fiumi sorvegliati speciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARME TREVISO Non c'è pace. Oggi tornano pioggia e vento. La Protezione civile ha dichiarato l'allarme rosso per le frane nella zona della pedemontana. Mentre in pianura il livello è giallo per i fiumi. Preoccupano anche gli alberi che potrebbero cadere sulle strade, come successo martedì. E non finisce qui. Dopo una pausa, domani pomeriggio ci sarà un nuovo peggioramento fino a domenica sera. Ieri l'unità di crisi ha fatto il punto nella sede della Provincia di Treviso, dove si è riunito anche il consiglio regionale che martedì...