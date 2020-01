Pioggia e blocco del traffico non abbattono l'inquinamento

I DATI

TREVISO La pioggia, tanto attesa, non ha portato gli effetti benefici sperati, anche se un calo delle polveri sottili in città si è registrato. Dalla mezzanotte di ieri, quando la centralina di via Lancieri di Novara registrava una concentrazione di pm10 a quota 135 microgrammi per metro cubo d'aria, i valori sono scesi fino ai 51 registrati alle 13, rimanendo comunque sopra quei 50 che determinano lo sforamento del limite di tolleranza e toccando un picco di 95 alle 7 del mattino. La piccola perturbazione che ha lambito la Marca, nel pomeriggio, ha fatto scendere ancora il livello arrivando a 24, dato relativo alle 19. Il trend di decrescita è però durato poco.

IL TREND

Con l'arrivo della sera infatti le caldaie, ovvero le principali cause dell'inquinamento che sta attanagliando Treviso, ogni giorno dall'inizio del 2020, hanno ricominciato a far salire la presenza di pm10 nell'aria. Il blocco del traffico dunque, come accaduto in molte altre città italiane, non è servito a rendere l'aria più respirabile. E la pioggia non è stata in grado di alleviare più di tanto i sintomi di una malattia ormai cronica. Considerato il ritorno dell'alta pressione già da oggi (l'inquinamento dovrebbe dare una piccola tregua in mattinata), le previsioni per i prossimi giorni non promettono miglioramenti sul fronte smog. Il livello di allerta rimane rosso e continueranno a non poter circolare anche i veicoli commerciali diesel euro 4. Domani l'Apra emanerà il nuovo bollettino sugli sforamenti: il blocco del traffico dovrebbe essere confermato.

LA PROTESTA

Le soluzioni, come peraltro sottolineato da Ca' Sugana, non possono essere trovate sul breve periodo. Ne sono convinti anche i Verdi, che ieri hanno allestito un banchetto in paizza Indipendenza a Treviso. L'obiettivo era quello di puntare il dito contro la Regione, rea di non fare abbastanza per contrastare l'inquinamento. Il partito degli ambientalisti sostiene infatti che sia la Regione a dover prendere in mano la situazione, e non delegare ai Comuni delle misure tampone per abbassare il livello di smog. Secondo loro serve un piano strutturato di interventi per rendere l'aria più respirabile partendo da una revisione degli impianti di riscaldamento più vetusti e, di conseguenza, più inquinanti.

Giuliano Pavan

