TREVISO Continua la pubblicazione dei risultati finali degli esami di maturità nei licei Da Vinci e Canova. Primi centini in arrivo anche dal Collegio Pio X dove tra i 62 candidati promossi, il 40,3 per cento ha superato l'esame di Stato con un voto finale che oscilla tra il 90 e il 100.

SCIENTIFICO

E dopo la classe delle lodi - la 5 B del Da Vinci con ben cinque cento e lodi di fila - tra i neo maturi è in arrivo ancora dallo scientifico un'altra classe da dieci e lode. Con sei studenti diplomati con voto massimo e una lode. È la quinta N dove a brillare è il cento e lode di Caterina Capeller. Cento: Alice Bortolato, Anna Da Rold, Francesco Fossa, Sara Galli, Francesca Pozzobon, Alessandro Tognetti. A fare la differenza, ancora una volta, è l'unione tra gli studenti: «Abbiamo continuato durante i mesi del lockdown ad aiutarci tra di noi come gruppo classe spiega Alice Bortolato, neo centina della 5N Per poter comprendere al meglio le nozioni e gli argomenti. Quest'anno scolastico è stato difficile visto che abbiamo dovuto affrontare anche la novità della didattica a distanza. La scuola sarebbe da vivere invece in presenza. Ma ci siamo dati una mano a vicenda per poter affrontare l'esame nel migliore dei modi».

CLASSICO

Un'altra classe d'oro, con un cento cum laude e altri tre centini, brilla ancora nei tabelloni dei risultati finali della maturità al liceo Canova. Dopo la 3 C stavolta è la 3 A liceo classico. Cento e lode: Maria Liviero. Cento: Giorgia Camarotto, Andrea Rando e Anna Tosatto.

COLLEGIO

Al Collegio Pio X sono nove i promossi con 100 centesimi: «Sono stata felicissima di aver potuto sostenere l'esame in presenza spiega Maria Liviero, neo matura cum laude della classe È stata la conclusione di cinque anni di scuola che ci hanno visto crescere. Un bel momento». Al Liceo classico con pieni voti sono stati promossi Leonardo Muggia, Filippo Pagotto e Alberto Santel, studente che ha seguito anche il corso di Inglese potenziato con quattro ore di lezione alla settimana rispetto alle tre curriculari. Al Liceo scientifico di ordinamento su 17 candidati 5 sono stati promossi con voto cento: Giovanni Campagnaro, Alberto Marafatto, Pietro Pozzebon, Matteo Spadotto Furlan (con Inglese potenziato) e Matteo Zamin. Al Liceo linguistico moderno voto finale cento per Paolo Landi. Hanno diretto i lavori le presidenti Anna Durigon, Lara Modanese e Maria Antonia Piva, preside del liceo Duca degli Abruzzi. Promossa l'inedita prova d'esame: «L'esame a ben guardare incorpora all'orale la prima e seconda prova scritta ma anche la vecchia terza prova poiché la commissione ha offerto uno spunto documentale per permettere al candidato il riscontro complessivo dell'indirizzo di studi spiega Maria Antonia Piva, presidente di commissione al Pio X e preside al liceo Duca -. Inoltre il quesito legato al percorso orientativo organizzato dalla scuola e quello inerente alla cittadinanza e costituzione danno completezza al colloquio permettendo di cogliere la personalità del ragazzo e la sua dimensione evolutiva. Insomma non è stato affatto un esame ridotto. I 60 punti di credito rendono giustizia alle pagelle degli ultimi tre anni di scuola e i 40 punti a disposizione del colloquio non fanno prevalere questo o quel quesito ma l'equilibrio tra essi». (a.v)

