Piogge e tempesta: albero precipita sul sagrato del Duomo

I DANNIMONTEBELLUNA Dopo aver tenuto botta per tutta la notte sferzato dalle raffiche di vento, è crollato poco dopo mezzogiorno, piombando nel bel mezzo del sagrato del Duomo. Fortuna che in quel momento i fedeli che avevano partecipato alla messa se n'erano andati a casa, e quelli che dovevano recarsi in basilica per la giornata delle cresime, dovevano ancora arrivare. Nonostante questo ha destato grande allarme il crollo dell'albero, avvenuto ieri a Montebelluna, che ha costretto gli uomini della Protezione Civile a recintare la zona in...