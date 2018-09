Pio X: 1340 alunni e nuovi indirizzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ef) 1340 iscritti: avvio da tutto esaurito al Pio X. Oggi la campanella suona anche nell'istituto trevigiano. Per molti ma non per tutti: il nuovo liceo quadriennale, unico in città, ha preso avvio il 3 settembre. Le altre novità sono l'incremento degli iscritti ai licei, l'avvio da quest'anno dell'indirizzo artistico-letterario al liceo linguistico. «Siamo confortati dal numero delle famiglie che scelgono il Collegio Pio X - ha detto il rettore monsignor Lucio Bonomo - ma l'avvio dell'anno scolastico costituisce comunque la conferma e la...