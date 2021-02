PIEVE DI SOLIGO

Un anno difficile chiusosi da poco, quello nuovo che si è aperto sempre in sofferenza e ora, l'auspicio, è che presto il Veneto e il resto d'Italia diventino zona bianca, facendo ripartire il turismo, motore trainante per l'economica locale a beneficio anche per chi si occupa di latte e derivati. Latteria Soligo guarda avanti con ottimismo. Lo fanno i suoi soci conferitori che, oltre che con la crisi innescata dalla pandemia, devono fare i conti pure con un aumento del 25% dei prezzi di mais e soia. «Sebbene il momento sia difficile, nessuno dei nostri soci conferitori ha mollato sottolinea Lorenzo Brugnera, presidente della cooperativa agricola Latteria Soligo che ha quattro sedi lavorative a San Donà di Piave, Breganze, Mareno e Soligo e conta 200 soci produttori - E l'obiettivo dei prossimi mesi è rafforzare le raccolte, puntare su nuovi mercati e, naturalmente, migliorare i nostri prodotti».

LUCI E OMBRE

Il 2020 doveva essere un anno di crescita per Latteria Soligo, invece la pandemia ha rovinato i piani. «È stata un'annata molto difficile ripercorre Brugnera - specialmente dalla 12. settimana quando abbiamo iniziato a registrare un calo dell'80% sulla mozzarella per la pizza. Nei mesi successivi abbiamo sì recuperato, ma in questo momento siamo sempre in perdita, di un 20-25%. La chiusura di bar, ristoranti e pizzerie, il settore dell'horeca, ha avuto ricadute sulla nostra attività, abbiamo sofferto con loro: speriamo presto che da gialle le zone diventino bianche, così che si possa produrre e vivere».

Il 2020 si è chiuso invece con un segno positivo per il settore della grande distribuzione, anche se non con livelli tali da compensare le perdite del settore horeca. «I nostri spacci prosegue il presidente hanno lavorato molto bene, circa un 20% in più del 2019. Però la vendita di latte fresco è diminuita, perché la gente ha limitato il numero di volte che andava al supermercato, optando dunque per prodotti a lunga conservazione». Il 2021 si è aperto sempre in difficoltà. «La sofferenza c'è ancora, ma speriamo di superarla presto» afferma Brugnera.

L'OPERAZIONE

Il 2020 è stato poi un anno importante per Latteria Soligo che ha incorporato la latteria AgriCansiglio: «È compito della nostra cooperazione e del nostro modo di pensare soccorrere chi si trova in sofferenza evidenzia Brugnera con riferimento alla fusione - AgriCansiglio può vantare piccoli prodotti di eccellenza. Tutti i suoi dipendenti sono stati incorporati in Latteria Soligo, garantendo così a tutti il posto di lavoro». Voci parlano anche di una possibile incorporazione di Lattebusche, ma Brugnera le smentisce: «Sono due cooperative sane. Abbiamo insieme dei progetti con il ministero dello Sviluppo economico molto importanti da portare avanti. La collaborazione c'è, come pure lo scambio di prodotti. Ma nulla di più».

Claudia Borsoi

