CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI SOLIGO«Abbiamo motivazioni importanti che ci hanno spinto ad abbandonare il consiglio comunale. Per il momento non ho dichiarazioni da rendere sulla scelta fatta dalla nostra civica, mentre sulla non presenza in consiglio, sollevata in aula da alcuni consiglieri, riteniamo sia una questione tecnica che riguarda indubbiamente il segretario comunale». Interviene così sul caso Vivere Pieve Roberto Menegon, candidato sindaco che era stato eletto consigliere, ma che ha rinunciato e come lui, a seguire, anche gli altri 16 candidati della...