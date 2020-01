Pienone ai falò dei quartieri: il Comune dona 3.500 calze

IN CITTA'

TREVISO La notte dei fuochi in città e nei quartieri ha raccolto l'entusiastica partecipazione di migliaia di famiglie e bambini. «La tradizione continua nel segno del Panevin» ha detto il sindaco Mario Conte che ieri sera si è sdoppiato. Anzi, si è fatto in quattro per essere di persona ai falò in borgo Furo, allestito dagli scout, poi a Selvana, quindi a Sant'Angelo e, per finire, a Sant'Anna. «Le faive hanno decretato che sarà un anno positivo - ha detto Conte - Le speranze di ogni quartiere sono legate agli interventi che abbiamo previsto e non li deluderemo. Molti cantieri partiranno già quest'anno». Dopo il falò la Befana è stata presa d'assalto dai bambini. A tutti è stata consegnata una calzetta piena di caramelle e dolciumi offerta dal Comune. Perchè la tradizione va rispettata. E anche i più piccoli vogliono farne parte. A fine serata sono state 3.500 le calze donate dal Comune ai bimbi della città.

I CONTROLLI

Una pattuglia dei vigili urbani ha effettuato servizio durante l'accensione dei falò, controllando quelli di Sant'Angelo, Santa Bona, Selvana e Sant'Anna. Mentre in centrale non sono arrivate telefonate di protesta. Il comandante dei Vigili urbani Andrea Gallo, infatti, assicura: «Tutto si è svolto regolarmente e non abbiamo riscontrato alcun problema».

Ad essere intasato è stato, invece, il centralino dei vigili del fuoco. In molti hanno segnalato la presenza di fiamme nelle campagne. Semplicemente non ricordavano che ieri era la notte delle pirole e parole. Il centralinista dei pompieri ha rassicurato gli utenti che allarmati segnalavano principi d'incendio un po' in ogni collina della Marca.

PM 10

Il sindaco Conte, alla fine della maratona di Panevin e Befane, ha messo avanti le mani anticipando le polemiche che scoppieranno per i livelli elevati di Pm 10. «Non credo che sia questa nostra tradizione a determinare le condizioni dell'aria. Certo, stamane ci sarà un picco di Pm 10, ma il problema è dato piuttosto dal traffico e dalle caldaie. So che ci sarà chi, attraverso i social, ne approfitterà per attaccare il sindaco, ma chiedo un po' di comprensione per una tradizione che piace tanto alle famiglie trevigiane».

