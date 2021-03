LA TERZA ONDATA

TREVISO Il coronavirus non frena. Ieri ci sono stati 22 nuovi ricoveri. Una quindicina dalla zona di Treviso. Tra questi, una donna di 35 anni e un uomo di 45. Il parametro Rt della Marca è pari a 1,30. Sopra la soglia dell'uno, l'epidemia continua progressivamente a espandersi. A dicembre si era arrivati a 1,38. Non si è troppo lontani dal picco peggiore. È questo che ha portato alla zona rossa. Il distretto di Asolo, il territorio che fa riferimento agli ospedali di Montebelluna e Castelfranco, è sempre il più colpito: 268 casi settimanali per 100mila abitanti. Cioè ancora ben oltre il livello di guardia dei 250. E gli altri sono in scia: nel distretto di Treviso Sud si è arrivati a 239, in quello di Treviso Nord a 227 e nel distretto di Pieve di Soligo a 214.

L'ANDAMENTO

Solo ieri a livello provinciale sono emersi 315 nuovi contagi. Il numero di trevigiani che stanno lottando contro il coronavirus continua a salire. È stata superata quota 4mila. Oggi sono esattamente 4.028 le persone positive in isolamento (+153 in un giorno). «Ci sono segnali che indicano che i contagi potrebbero tornare a calare a partire dalla prossima settimana spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl per i ricoveri in ospedale, invece, non sarà ancora così». Serve più tempo. Oltre al Covid Hospital di Vittorio Veneto, in prima linea c'è ancora una volta l'ospedale di Montebelluna. In dieci giorni il San Valentino è già arrivato a contare il ricovero di 68 pazienti Covid positivi: 47 in Medicina, 15 nell'area semi-intensiva della Pneumologia e 6 in Terapia intensiva. Al momento sono complessivamente 256 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali del trevigiano. Compresi una trentina in Rianimazione. «I ricoveri stanno aumentando conferma Benazzi l'ospedale di Montebelluna, così come le altre strutture, verrà supportato dai 20 posti letto dell'ospedale di comunità dell'ex Guicciardini di Valdobbiadene, più i 17 posti liberi nel settore della casa di riposo Tomitano Boccassin di Motta e altri 9 nella Sant'Antonio di Conegliano. Lo stesso ospedale di comunità di Vittorio Veneto, inoltre, ha 10 posti liberi. Seguiamo l'andamento giorno per giorno». In tutta la Marca i posti letto aggiuntivi sfiorano ormai il centinaio. A Montebelluna, però, temono di rivivere quanto visto nel picco della seconda ondata. La Terapia intensiva è in buona misura tenuta libera proprio per casi di coronavirus. E una sala operatoria è stata dedicata a pazienti Covid.

«Per il momento si regge, ma quando durerà? chiede Pasquale Santoriello, segretario Anaao-Assomed, il sindacato dei medici a livello generale l'Usl sta reclutando personale dagli ospedali per eseguire le vaccinazioni anti-Covid. Difficilmente, però, si potrà chiedere di più a chi lavora in un ospedale come quello di Montebelluna». Si spera che la zona rossa possa arginare l'avanzata del virus. «L'importante è che ci siano anche i controlli dice Santoriello altrimenti serve a poco». E intanto non si fermano nemmeno i lutti. Ieri sono mancate altre tre persone che erano risultate positive al Covid. Con questi ultimi, sale a quota 1.618 la triste conta dei decessi registrati nella Marca in poco più di un anno di epidemia.

LA RIAPERTURA

Da questa mattina l'ospedale Guicciardini riprende l'attività Covid. Sono attesi pazienti da Montebelluna. Dopo lo svuotamento del febbraio scorso, la nuova ondata ha imposto di riattivare alcuni centri Covid. E Valdobbiadene con i suoi 25 letti con postazioni ossigeno, sarà uno dei presidi dell'Altamarca. «Ho avuto informazione della comunicazione fatta da parte dell'Usl che aveva ritenuto il servizio svolto efficiente e aveva confermato il Guicciardini» conferma il sindaco Luciano Fregonese. La rimessa in opera del Guicciardini, nel marzo scorso, era stata considerata un piccolo miracolo di efficienza e buona volontà così come la sua gestione. Di fatto, anche in questi mesi, il Guicciardini ha continuato a lavorare come punto tamponi. E grazie ai volontari Avab, Ana alla Usl e alla Regione è un presidio pronto non solo per le degenze, ma anche per le vaccinazioni. «Come Comune abbiamo già predisposto un piano di viabilità e di parcheggi con info informatizzate: chi prenoterà avrà anche la mappa con la viabilità per avere una logistica giusta. È stato un grande lavoro da parte degli uffici comunali per essere pronti perchè parlando di 1.000 vaccinazioni al giorno c'è un grande flusso. Abbiamo pronte le ordinanze, non appena avremo il via dalla Regione verranno firmate. I parcheggi recuperati sono il parcheggio esterno al Guicciardini con circa 40 posti auto poi in via della Salute 12 parcheggi. Infine se saranno necessari ulteriori stalli recupereremo in via Guicciardini altri 20 parcheggi disponibili». Il sindaco tiene anche a ringraziare, oltre al personale Usl, tutti i semplici volontari valdobbiadenesi che da novembre a oggi hanno fatto assistenza ai tamponi.

