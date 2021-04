Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Esplodono gli isolamenti per casi di coronavirus nelle scuole. Oggi ci sono 138 classi in quarantena o monitoraggio. Alla ripresa delle lezioni dopo Pasqua erano 23. Nel giro di appena quindici giorni c'è stato un aumento esponenziale. Nel dettaglio, 68 sezioni sono attualmente in quarantena. Vuol dire che oltre mille studenti sono costretti a seguire le lezioni a distanza. E a queste se ne aggiungono 70 in monitoraggio,...