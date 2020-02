IL CASO

TREVISO Non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo né tanto meno di confidarsi con amiche o parenti. Probabilmente non lo avrebbe mai fatto non fosse stata invitata dagli agenti della questura di Treviso e dalle psicologhe di Telefono Rosa, durante una passeggiata in città lo scorso gennaio, nel camper itinerante della polizia. È lì che la donna, poco più di trentenne, ha spiegato quale fosse il clima vissuto ormai da tempo fra le mura domestiche: il marito, spesso ubriaco, la picchiava e la minacciava di continuo, anche di fronte ai figli minorenni. Una situazione culminata pochi giorni dopo quando, solo per essersi rifiutata di fargli un massaggio, il marito, un 40enne di origini cingalesi, l'ha pestata senza pietà. Memore di quanto le avevano detto gli agenti pochi giorni prima, la donna ha subito chiamato il 112 e, dopo gli accertamenti necessari in cui è stato ricostruito il clima di violenza subito nel tempo dalla trentenne, l'uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

NUOVA VITA

Il 40enne cingalese è stato quindi trasferito in carcere a Santa Bona e, dopo la convalida dell'arresto, non è più rientrato a casa. La Magistratura infatti ha disposto la misura del divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla moglie e dai figli, pena l'arresto e l'inasprimento del provvedimento restrittivo. Per la donna, grazie all'iniziativa Questo non è amore della Polizia di Stato, è iniziata una nuova vita. «È un progetto importantissimo promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine - sottolinea il dirigente della volanti Marco Masia -, che punta alla sensibilizzazione delle donne e di tutti i cittadini. Ogni mese il nostro camper viene posizionato nelle diverse piazze di Treviso, con l'obiettivo di fornire informazioni utili e fare emergere i casi di violenza di genere». È grazie agli agenti della questura e alle psicologhe di Telefono Rosa che la moglie del 40enne arrestato ha trovato la forza e la convinzione per denunciare il marito. «Spesso non si tratta solo di violenze fisiche - aggiunge Masia -: le donne devono capire che alcune condotte che comprendono ricatti o tentativi di isolare la compagna dal resto del mondo, non sono espressioni di amore o semplice gelosia, ma veri e propri casi di violenza, che possono degenerare da un momento all'altro».

LA CAMPAGNA

Ieri mattina, in occasione della festa di San Valentino, il camper della polizia è tornato in piazzetta Aldo Moro fornendo ai trevigiani depliant e informazioni, comprese quelle basilari come il numero del centro antiviolenza di Telefono Rosa Treviso Onlus, 1522, le cui operatrici rispondono 24 ore su 24. «Il silenzio fortifica la violenza ... tra il grido e il silenzio scegliamo la parola» il motto della campagna che affianca l'iniziativa Questo non è amore della polizia di Stato. «Oggi l'obiettivo della Polizia di Stato è stato quello di favorire i momenti d'incontro volti a rompere l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere - ha sottolineato il questore Vito Montaruli -, offrendo il supporto di una équipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine, della Squadra Volanti, della Squadra Mobile e di autorevoli rappresentanti del Telefono Rosa che hanno fornito informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento in situazioni di violenza, anche distribuendo l'apposito opuscolo edito a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza». Per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere gli agenti della questura saranno nelle prossime settimane anche nelle scuole, per incontrare gli studenti e far emergere storie con risvolti non solo giuridici, ma anche culturali e sociali».

Alberto Beltrame

