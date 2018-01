Picchi di Pm10 «La colpa è soprattutto del clima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOTREVISO Valori di Pm10 altissimi, come altissime sono le polemiche che ormai da qualche anno accompagnano l'accensione del Panevin. Inevitabili. Ma gli esperti di meteo sanno che, al di là delle discussioni sull'opportunità o meno di difendere certe tradizioni, la verità è un'altra: il clima è cambiato e gennaio, come la stagione invernale, non è più quel periodo di incertezza e repentini cambiamenti climatici.«Da anni ormai assistiamo a una certa stabilità - conferma Giancarlo Iannicelli, generale dell'Aeronautica ed...