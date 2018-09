Piazzale Burchiellati diventa città dello Sport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTREVISO La novità principale balza subito all'occhio: non sarà più una manifestazione diffusa in tutte le piazze della città, ma concentrata in un solo posto. «Piazzale Burchiellati diventerà una cittadella dello sport», annuncia con una certa soddisfazione l'assessore Silvia Nizzetto (nella foto). Domani Treviso, dalle 10 alle 18,30, celebrerà la giornata dello Sport, manifestazione organizzata assieme al Coni e che fa da vetrina a un numero sempre crescente di specialità: «Saranno 65 i soggetti, tra associazioni,...