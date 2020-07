IL CANTIERE

TREVISO Per il 31 luglio è prevista la fine del cantiere nella zona di piazza Vittoria, dove l'amministrazione comunale sta provvedendo a sostituire e consolidare tutta la pavimentazione in porfido. Le transenne e le limitazioni verranno però mantenute per un'altra decina di giorni, tempo necessario per consentire alla nuova pavimentazione di consolidarsi. Si sta quindi per chiudere una fase non facilissima per l'amministrazione comunale, che però è arrivata alla fine dei lavori nei tempi prestabiliti.

LE POLEMICHE

L'avvio dei lavori subito dopo la fine della quarantena, ha sorpreso e infastidito i commercianti della zona che, passati i quasi tre mesi di lavoro praticamente azzerato, contavano di poter riprendere la loro attività a pieno ritmo. Invece si sono trovati davanti ai negozi gli operai al lavoro. Da Ca' Sugana hanno allargato le braccia: non è stato possibile eseguire quegli interventi durante i mesi in cui la città si è fermata perché anche le ditte incaricate avevano difficoltà a lavorare e a reperire le materie prime. Appena è stato possibile partire, il cantiere è stato aperto.

IL CONFRONTO

L'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese ha tenuto sotto controllo l'andamento dei lavori ed è andato più volte a parlare con negozianti ed esercenti, l'ultimo giro a inizio settimana: «I commercianti e i residenti hanno correttamente espresso le loro difficoltà - sottolinea - ma hanno anche compreso che i lavori andavano fatti anche nel loro interesse. Non ci sono stati particolari problemi». Per ridurre al minimo i disagi, il cantiere è stato strutturato in modo da essere flessibile: la stessa zona non è mai stata chiusa troppo a lungo, ma i lavori e gli operai sono ruotati in modo da non penalizzare eccessivamente le attività commerciali: «Inoltre - conclude l'assessore - il parcheggio di piazza Vittoria è sempre rimasto, ed lo è anche attualmente, pienamente accessibile».

