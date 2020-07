IL RECUPERO

TREVISO Percorrendo via Indipendenza, dando le spalle piazza dei Signori, balza agli occhi sotto il portico a cinque metri d'altezza, un sorprendente nuovo' affresco dai vivi colori. Nuovo in realtà solo agli occhi dei trevigiani abituati a vedere sopra l'arco divisorio solo un intonaco cupo: sotto una crosta nera di polvere e sporco depositatosi nel corso di diversi secoli, trasparivano a fatica e ad uno sguardo attento, aloni colorati, non sufficienti però da permettere di immaginare quel dolce volto della Madonna china sul Bimbetto dormiente, con ai lati una Santa martire offerente e un probabile Sant'Antonio con il libro in mano, che si possono invece ammirare oggi.

FINE CANTIERE

L'intervento di restauro commissionato dal Lions Club Treviso Host con il supporto del Centro Marca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, è stato avviato a febbraio, i lavori, pur con restrizioni e blocchi dovuti al Covid 19, sono andati avanti, fino a giovedì, quando sceso il telo e tolti i ponteggi il cantiere è stato chiuso. «È stata una grande soddisfazione- commenta osservando il lavoro finito il restauratore Antonio Costantini responsabile del progetto l'intervento è stato molto impegnativo, abbiamo cercato di salvare il più possibile, senza aggiungere nulla, nel massimo rispetto dell'opera originale, che deve essere conservata. È stato solo necessario abbassare qualche lacuna per facilitare la leggibilità dell'affresco. Il direttore dei lavori, Luca Majoli funzionario di zona della Soprintendenza, pensa che si tratti di un pittore da cavalletto' un pittore di tele quindi, ipotesi suggerita dalla raffinatezza dei dettagli come il leggerissimo velo trasparente che incornicia e scende sulla fronte della Madonna».

LA NOVITÀ

È ora evidente la differenza con le altre pareti del sottoportico, muri da dove emergono tracce di possibili figure ed eleganti fregi decorativi, ancora coperti dallo strato scuro. Gli affreschi sono opera di un pittore sicuramente di qualità che guarda ai maestri della pittura veneziana e lavora nella prima metà del Cinquecento. Il restauro invece è stato effettuato da Benedetta Lopez Bani che si è occupata anche di altri due precedenti interventi, commissionati dal Lions, nei sottoportici del Calmaggiore: la Madonna in trono con Bambino tra San Giovanni Battista e San Sebastiano al civico 29 e la Madonnina al civico 11».

Chiara Voltarel

