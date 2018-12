Piazza Fontana: qui è nata la bomba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGEPAESE Adesso è in mezzo a un quartiere sorto per la maggior parte 30-40 anni fa, ma allora quel casolare, edificato alla fine del parco di una villa, era un luogo quasi isolato. Ed è lì, in via della Libertà 1 a Paese, che sono state scritte pagine importanti della storia italiana contemporanea, come è testimoniato da atti processuali e dal racconto di chi quel luogo lo frequentava, alla fine degli anni 60 e negli anni 70. Lì, lo dice la sentenza definitiva, fu costruita la bomba che il 28 maggio del 1974 provocò 8 morti e...