LE REAZIONI

TREVISO Le auto parcheggiate nel cuore del centro storico tornano a far discutere. Che si tratti della stretta sulle soste selvagge in Ztl o di piazza Duomo, il cui progetto di pedonalizzazione è stato congelato, commercianti e residenti sono pronti a dire la loro. Perché la questione parcheggi si ripercuote inevitabilmente sulla loro attività quotidiana. Comune e polizia locale hanno annunciato la tolleranza zero per il 2022 per chi abusa delle soste consentite in Ztl: da gennaio chi possiede un permesso per circolare nelle Ztl, e viene multato per almeno due volte per divieto di sosta, si vedrà revocare il pass. Pugno di ferro contro le soste selvagge che spesso ostacolano le attività di carico/scarico dei negozi o comunque contravvengono alle tempistiche consentite, creando notevoli disagi. «Mi sembra una misura più che giusta, era ora! - esclama soddisfatto Bruno De Pol, titolare del negozio affacciato in Calmaggiore -. C'è chi lascia parcheggiata l'auto per ore al posto dei 20 minuti consentiti». La pensano così anche Miriam e Massimiliano, della Tabaccheria Calmaggiore: «E' giusto che chi fa il furbo venga sanzionato. Del resto le multe fioccano già: negli ultimi tempi ne vediamo appioppare molte. I controlli sono più serrati, anche fuori dalla Ztl, a volte anche troppo. Qualche cliente ci ha raccontato di aver trovato la multa per aver sforato di qualche minuto in piazza Duomo e in piazza San Vito. Serve comunque un po' di elasticità e di buon senso». Il timore è di un eccesso di zelo che renda opprimente il controllo.

«STRETTA ESAGERATA»

Qualcun altro invece parla di vera e propria «esagerazione». Roberto Vasconetto, titolare del Colorificio Vasconetto di via XX Settembre, sorride al pensiero che bastino due infrazioni per divieto di sosta per vedersi revocare il pass di accesso alla Ztl. «Se uno abusa regolarmente degli stalli di sosta è un conto, ma se capita una volta ogni tanto, magari a distanza di mesi, mi sembra eccessivo ritirare il pass. Le soste selvagge sono un problema, su questo siamo d'accordo, ma bisogna trovare il giusto compromesso. Ci sono circostanze in cui non bastano: per esempio in una giornata di pioggia se hai tanto materiale da scaricare diventa difficoltoso. Si dovrebbero forse prendere in considerazione anche eventuali deroghe». Ben venga una misura di contrasto contro i parcheggi selvaggi, quindi, ma con le dovute accortezze. Fermo restando il nodo parcheggi. «Ce ne sono troppo pochi. E chi viene in centro vuole un parcheggio comodo» - conclude Vasconetto.

PIAZZA DUOMO PEDONALE

Ed è qui che si innesta l'altro grande tema di discussione: rendere pedonale piazza Duomo. Del progetto si parla da più di due anni, regalo della città dal gruppo Benetton. Ma il progetto torna nel cassetto perché Edizione, la società ammiraglia del gruppo, ha altre priorità. «Ci sono pro e contro - osserva Stefan, del bar Duomo Young soppesando le eventuali ripercussioni -. Avere una piazza pedonale renderebbe più sicura questa parte del centro storico ma al tempo stesso toglierebbe posti auto, di cui la città già scarseggia». E' su quest'ultimo aspetto che pone l'accento Daria Galaverni della farmacia Fanoli al Leon d'Oro. «Pedonalizzare l'intero centro storico sarebbe bellissimo, a patto però di creare nuovi parcheggi vicini al centro, magari con navette di collegamento. E' un'operazione che va fatta con criterio. Nel frattempo rimanga pure il parcheggio». Pensiero condiviso anche da altri residenti. «Secondo me non cambia nulla» - commenta Toni, titolare dell'edicola all'angolo. E fa spallucce, convinto che, visto il congelamento del progetto, una piazza pedonale non sia uno scenario così prossimo. Né necessariamente migliorativo.

Maria Elena Pattaro

