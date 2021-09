Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERNAGLIASospetto avvelenamento di animali, il Comune mette in guardia i cittadini. Alcune segnalazioni, arrivate nei giorni scorsi all'amministrazione del sindaco Mirco Villanova, che avevano indicato la presenza di un cane in difficoltà lungo il Piave a Falzè, hanno messo in moto la Polizia locale.Le verifiche si sono concentrate sull'eventuale presenza di bocconi avvelenati in un'area molto frequentata dalle famiglie durante il weekend....