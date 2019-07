Piante sui fili dell'alta tensione: emergenza a Fontanelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SINISTRA PIAVETREVISO Non è solo il capoluogo ad aver dovuto fare i conti con l'improvvisa sfuriata temporalesca di ieri. Peraltro non esclusa in sede di previsione, ma difficile da interpretare. Il fronte temporalesco si è formato a nordest ed è sceso rapidamente verso le pianure centrali e meridionali della nostra provincia accompagnato da grandinate e forti raffiche di vento. Questo perchè nel suo veloce avanzare ha trovato aria più calda e umida che ha rinvigorito la massa già instabile creando le condizioni perfette per fenomeni a...