Pezzato: «L'unica soluzione è coinvolgere tutti i comuni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REAZIONITREVISO Il Pd chiede un drastico cambio di rotta all'amministrazione comunale, a cominciare dal non ripetere più l'errore di consentire troppi panevin e, soprattutto, troppo grandi. La Lista Manildo invece chiede che la Regione convochi un tavolo con tutti i comuni e li obblighi a prendere provvedimenti seri di contenimento dell'inquinamento in un territorio molto più vasto. Su queste basi la polemica attorno al pessimo stato dell'aria si fa sempre più accesa. L'ACCUSA«Siamo profondamente preoccupati per l'aria che dovranno...