Pezzato: «All'ex consorzio agrario alloggi alla portata delle famiglie»

LA DISCUSSIONE

TREVISO La Lista Manildo raccogliere il messaggio lanciato dal presidente dell'Ascom Federico Capraro: il problema del centro storico non sono tanto i negozi che chiudono, fenomeno che segue trand e andamenti legati all'eterno gioco della domanda e dell'offerta, ma dall'esiguo numero di residenti. E chiede all'amministrazione politiche adatta a invertire la rotta. Fabio Pezzato, consigliere comunale della lista, mette sul tavolo una proposta concreta: elaborare delle convenzioni con quegli enti pubblici proprietari di immobili in centro o nelle immediate prossimità per creare residenze a portata di famiglie dal reddito medio. Un esempio è l'ex Cosorzio agrario, di proprietà della Regione e che, secondo la Lista Manildo, potrebbe essere ceduto a Ca' Sugana e riconvertito in residenza.

LA RIFLESSIONE

«L'Ascom per bocca del suo presidente Capraro ha lanciato un messaggio importante, che riguarda non solo la vita delle attività commerciali del Centro Storico, ma l'identità stessa della nostra città. L'Amministrazione Comunale ha ora l'opportunità e la responsabilità di recepire questo messaggio e metterlo in pratica con il coraggio di soluzioni nuove: forse quello che si è fatto fino ad ora non basta». Osserva Pezzato, che punta diretto al problema dei pochi residenti: «Sinora ci si è attivati dando dei contributi alle attività ed un sostegno all'affitto, per carità misure senz'altro positive, ma non strutturali. Oggi sono necessarie invece misure strutturali, che vadano ad agire soprattutto sulle nuove residenzialità nel centro storico, nuove residenzialità che vivano la città, che ne fruiscano anche e soprattutto per i servizi, quindi nuove residenzialità giovani, andando a creare a queste nuove residenzialità condizioni ideali per viverci, sia per l'accesso all'abitazione - oggi acquistare un'abitazione in centro storico è proibitivo - sia per quanto riguarda la qualità della vita dentro mura interrogandosi su quali aspettative abbiano i nuovi residenti che potrebbero scegliere di vivere nel centro storico. E' chiaro che non è un percorso semplice, ma oggi è doveroso iniziarlo con urgenza perché non si può più attendere.»

LA PROPOSTA

E nel mirino ci finoscono i buchi neri: Una proposta? Ad esempio l'ex consorzio Agrario che l'amministrazione comunale potrebbe acquisire, magari tramite società strumentale (ATER), per rimetterlo poi a disposizione dei privati. Ma non di privati immobiliaristi, ma di privati cittadini, che possano trovare delle abitazioni alla loro portata ,quindi con prezzi calmierati, e in cui poter vivere, usufruendo quindi dei servizi che il centro storico può mettere loro a disposizione». Ma ci sono anche altre possibilità: «Ve ne possono essere altri dove magari la proprietà è di qualche Ente che potrebbe accordarsi con il Comune. Come sempre difficoltà ve ne sono, ma se vi è la volontà politica si può fare tutto. Oggi è in gioco la nuova fisionomia della Città che ancora non si vede».

P. Cal.

