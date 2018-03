Petizione per la sicurezza «Via Pescatori assediata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVA TREVISO È' stata protocollata la raccolta di firme promossa dal consigliere comunale Davide Acampora per chiedere più controlli della zona compresa tra via Pescatori e via Fiumicelli, nervo scoperto nella lotta quotidiana per la difesa del decoro cittadino. In poche ore sono stati ben 50 i residenti a firmare. Ore le firme hanno già superato quota cento. Acampora insieme a un gruppo di residenti e commercianti si è fatto promotore della petizione per chiedere all'amministrazione comunale di mettere in pratica azioni concrete...