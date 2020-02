L'INDAGINE

TREVISO I carabinieri di Treviso stanno procedendo alle indagini per identificare tutti i responsabili del pestaggio avvenuto martedì scorso in via Zorzetto, dove due gruppi di giovani si sono affrontati a calci e pugni accanendosi in particolare su un ragazzo di 18 anni rimasto ferito a un braccio da un'arma da taglio. L'uomo, dopo la coltellata ricevuta, si è fatto medicare in ospedale. Per fortuna si trattava di una ferita lieve. I militari dell'Arma, sentiti i testimoni, hanno già rintracciato alcuni dei protagonisti dello scontro, ma il quadro dev'essere ancora definito e stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti in zona. Per i responsabili del pestaggio, si profila una denuncia per rissa e lesioni. L'episodio è avvenuto verso le 15 del pomeriggio. Non è ancora chiaro cosa sia stato ad accendere la miccia tra i due gruppi di giovani, composto da ragazzi tra i 16 e i 20 anni. «Non serve chissacché - hanno raccontato alcune ragazze sedute sugli scalini della Camera di Commercio -, alcuni di loro si trovano qui e a una minima provocazione si formano come delle piccole gang che si danno appuntamento per regolare i conti». Sta di fatto che in una manciata di secondi i due gruppi di ragazzi, appena usciti dal Pam, hanno cominciato a darsele di santa ragione. Alcuni passanti, atterriti, hanno pure filmato la scena in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. «Un ragazzo era ferito e sporco di sangue - ha raccontato una dipendente della Camera di Commercio -: è intervenuto un anziano e un operaio per difenderlo e dividerlo dagli aggressori, ma subito dopo hanno ripreso a picchiarsi. Si accanivano proprio come un branco». All'arrivo dei militari dell'Arma gran parte dei protagonisti della rissa sono scappati. «Quei ragazzi che non hanno cultura della legalità - ha commentato il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza -. La colpa però non è loro, ma delle famiglie che non insegnano il valore e il rispetto dell'altro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA