Pestaggio, mercoledì l'interrogatorio dell'influencer

IL CASOTREVISO Comparirà mercoledì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, per essere sentita nell'interrogatorio di garanzia, Christina Bertevello, la 23enne influencer trevigiana (per cui è scattato l'obbligo di firma) coinvolta nell'inchiesta sul pestaggio e l'estorsione ai danni di un 20enne del varesotto, picchiato e costretto a consegnare una busta con 800 euro al fidanzato della ragazza, il 22enne Omar Ampolo di Cardano al Campo (ai domiciliari), che invece sarà interrogato già domani...