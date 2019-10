Pescheria, il palazzetto dei vip assediato dai topi: «Ripulitelo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO L'angolo è magico: all'incrocio tra via e vicolo Pescheria, proprio di fronte al Cagnan e all'isoletta immortalata in migliaia di foto. Un colpo d'occhio magnifico, uno dei fiori all'occhiello della città, oltre che il piatto forte dell'offerta turistica su cui tanto sta puntando l'amministrazione comunale. Tutto bello, tranne per un piccolo, ma significativo, particolare: le condizioni penose in cui versa la parte finale del palazzetto che chiude vicolo Pescheria. Cadente, pieno di crepe, con l'intonaco sgretolato, le...