Personale trasferito, vince Contarina «Nessuna attività antisindacale»

LA SENTENZATREVISO Il giudice del lavoro di Treviso ha rigettato il ricorso per attività antisindacale presentato dalla Fit Cisl nei confronti di Contarina. A comunicarlo è la stessa azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell'igiene ambientale in una cinquantina di comuni trevigiani. La denuncia, in particolare, riguardava uno dei settori di cui si occupa l'azienda: la cura e la manutenzione del verde pubblico. NESSUNA VIOLAZIONE«Secondo il giudice, Contarina - sottolinea una nota diffusa dalla società, difesa nella vicenda...