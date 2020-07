(de.bar.) La Procura aveva chiesto il giudizio immediato per tentato omicidio. Ma il pensionato di 74 anni, che lo scorso 21 maggio aveva sparato con il suo fucile da caccia a un vicino di casa, il 55enne Raffaele Petricciuolo, operaio alla Fassa Bortolo, usufruirà dello sconto di un terzo della pena in virtù del rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica che ne valuti le condizioni mentali. L'udienza è stata fissata per il prossimo 8 settembre. Poco più di due mesi fa il pensionato aveva imbracciato il fucile e fatto fuoco contro Petricciuolo, che stava rientrando nel suo appartamento. «Ha sparato dalla finestra di casa. Non sta bene: a gennaio è stato ricoverato in psichiatria» aveva detto la moglie dell'anziano alla squadra mobile. L'episodio è avvenuto all'ora di pranzo, davanti ai posteggi di un condominio di via delle Zecchette a Monigo, accanto alla Feltrina. Il 54enne stava rientrando dal lavoro e aveva appena posteggiato il suo scooter. Ad attenderlo, per il pranzo, c'era la moglie Patrizia Djurdjevic. Ha infilato il casco nel sotto sella e si è diretto verso le scale, quando ha sentito un colpo. Poi ha avvertito un dolore alla testa, si è toccato vicino all'orecchio e ha visto del sangue. Un secondo dopo le gambe non lo hanno più retto e si è accasciato sul cofano di un'auto. Aveva la vista annebbiata ma era ancora cosciente quando la moglie, affacciatasi alla finestra, si è messa a urlare vedendolo sanguinare. Nemmeno lui, inizialmente, si era reso conto di cosa fosse successo. Pare che il 74enne soffra di una minorata capacità intellettiva a causa di una forma grave di demenza senile. Il consulente nominato dalla Procura dovrà stabilire se l'anziano fosse o meno capace di intendere e di volere al momento in cui ha sparato, forse scambiando il 54enne per un altra persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA