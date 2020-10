IL PROGETTO

TREVISO Guerra alle perdite d'acqua registrate nella rete idrica cittadina. Crepe invisibili, piccole falle che però, alla fine dell'anno, presentano un conto salato ad Ats. Ed è anche comprensibile. Circa 50-60 chilometri di rete idrica trevigiana è davvero vetusta: realizzata più di 50 anni fa mostra i segni di vistosi cedimenti, con perdite che si aggirano sul 30 per cento sul volume di acqua distribuita. Per questo Ats ha deciso di intervenire, a partire dalla prossima settimana, passando al setaccio 35 chilometri di condutture nel centro storico, compresa anche l'area del Put. Obiettivo? Recuperare dal 5 al 10 per cento di quelle perdite occulte.

RISORSE IN CAMPO

A Treviso, d'altro canto, si era già intervenuti ad agosto in sei quartieri. E dalle indagini erano emerse 33 perdite di cui 25 sono già state riparate. Ma Treviso è soltanto uno dei punti nella lista di Ats che ha messo in campo, per il 2020, ben 10 milioni di investimenti per ridurre le perdite e migliorare l'affidabilità del sistema acquedottistico e del servizio.

«Siamo soddisfatti di quanto abbiamo iniziato a fare: ad agosto sono stati scandagliati 40 chilometri di rete nei quartieri di Santa Maria del Rovere, Sant'Angelo, San Zeno, San Lazzaro e Selvana - spiega l'amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian - Ora il progetto si estende anche al centro storico del capoluogo». È un inizio, perchè Treviso conta 320 chilometri di tubature. «Gradualmente estenderemo la ricerca anche ad altre aree sia del capoluogo che della provincia» sottolinea Florian. Ats ha, infatti, avviato di recente il progetto a Castello di Godego e a breve sarà coinvolto anche Cavaso del Tomba. «Eliminare lo spreco delle perdite lungo la rete degli acquedotti è un dovere civico, nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa acqua» rimarca Florian. Il progetto è già stato eseguito, inoltre, nei comuni di Ponzano Veneto (109 chilometri analizzati), Istrana (79 chilometri), Pederobba (30 chilometri), Farra di Soligo (20 chilometri), Follina (32 chilometri), Valdobbiadene (10 chilometri), Miane (10 chilometri), Quero Vas (8 chilometri) e Alano di Piave (3 chilometri). In totale nel 2019 sono stati sottoposti a controllo 300 chilometri di rete e sono state svolte 2.470 riparazioni per perdite individuate.

GLI INTERVENTI

Il lavoro di ricerca nel centro storico si svolgerà in modo puntuale via per via. Ci si avvarrà di sensori posti all'inizio e alla fine delle arterie interessate per individuare con precisione i punti di fuoriuscita dell'acqua. Si stima un recupero dai 10 ai 15 litri di acqua al secondo. «Siamo consapevoli che i problemi ci siano ma siamo pronti a fare la nostra parte per risolverli» conclude Florian.

Valeria Lipparini

