IL CASO

CASALE Vietate le visite ai pazienti nella casa di riposo di Casale sul Sile. «Una misura precauzionale e contro le fake news», spiega Michele Basso, direttore della struttura. Oggi l'Usl diramerà una nota apposita per le case di riposo della provincia di Treviso. Fino a ieri le disposizioni dell'azienda sanitaria era quelle di ammettere le visite nelle case di riposo ma con buonsenso cioè senza creare sovraffollamenti. Sia le case di riposo di Treviso Israa, Casa Marani, Istituto Zalivani, sia le principali case di riposo della provincia hanno recepito la direttiva lasciando la possibilità agli anziani di condividere la domenica con i propri familiari. «Abbiamo scelto di uniformarci alle linee guida usando le massime precauzioni: visite contingentate, attenzione a evitare i contatti, uso di disinfettanti per le mani - spiega Paola Gaiarin, direttore della Fondazione Casa per Anziani di Pieve di Soligo - oggi attendiamo istruzioni dall'Usl».

TIMORI

In maniera diversa hanno deciso a Ca' dei Fiori la struttura di Casale sul Sile e Quarto d'Altino. Già da ieri sono state sospese le visite domenicali ai pazienti per tutelare sia gli anziani sia i loro famigliari. «Abbiamo scelto questa misura a tutela dei nostri ospiti e per precauzione - sottolinea il direttore sanitario Michele Basso - gli anziani sono la fascia più a rischio. Sono fragili e hanno difese immunitarie molto basse di fronte ai virus. Abbiamo scelto di non metterli in pericolo, soprattutto perchè la domenica c'è un flusso notevole di visitatori. Intere famiglie con bimbi e adulti». Ma Basso spiega anche che la misura sia stata sollecitata dalla diffusione della fake news secondo cui proprio a Casale sul Sile fosse stato individuato un caso di contagio.

L'ALLARME

«Ad una certa ora i centralini sono stati subissati: si era diffusa questa bufala e tutti i famigliari degli ospiti atterriti chiamavano per sapere se il contagio fosse interno, trattandosi in genere di pazienti anziani. Li abbiamo tranquillizzati, chiaramente, ma a quel punto siamo stati anche più risoluti nel vietare le visite». I visitatori già dalla mattina sono stati rimandati indietro: la misura, sia pure non prevista, è stata accolta con comprensione: «Non ci sono state particolari lamentele nè da parte dei famigliari nè da parte degli anziani. Hanno tutti capito che la decisione è stata presa a tutela degli ospiti. Capisco che possa dispiacere non trascorrere una domenica coi propri cari, ma dobbiamo essere inflessibili per evitare il propagarsi del contagio».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA