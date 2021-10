Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mz) Sciopero ieri alla Irinox, azienda di Corbanese di Tarzo, specializzata nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e quadri elettrici in acciaio inox. L'astensione - quattro ore in uscita di ogni turno nella sede centrale e nell'altro stabilimento di Conegliano - è stata proclamata dalle Rsu aziendali (attualmente in quota Uilm) per protestare contro l'attuale gestione del sistema del Green pass per i lavoratori, in vigore...