Per evitare i processi aveva finto la morte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTATREVISO A occuparsi della vicenda di Stefano Ramunni è stata in particolare la trasmissione Le Iene, che nel febbraio scorso, a neppure un mese dall'arresto del 56enne e del suo complice Chiaromonte Tarantino, aveva ripercorso in un lungo servizio la vicenda del pugliese cosiddetto re dell'imbroglio, uno con più di 50 procedimenti pendenti praticamente nelle Procure di tutto il centro nord Italia che aveva provato a far finire con falsi certificati di morte. I reati? Sempre sostituzione di persona, falsa documentazione, falso in...