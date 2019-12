Pensionamenti e tagli «I Comuni al collasso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISITREVISO Gli ultimi 8 anni si sono chiusi con una perdita, in media, di un centinaio di unità ciascuno. Il bilancio in rosso è quello relativo ai dipendenti dei Comuni trevigiani. L'effetto combinato dei pensionamenti, complice anche un'età media non verdissima del personale, e delle possibilità di ricambio molto limitate, se non addirittura bloccate dai vari vincoli di spesa, hanno accentuato lo spopolamento dei municipi: dal 2010 al 2017 (ultima annata disponibile) il saldo tra addetti comunali che hanno terminato il proprio...